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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:٣٣ م

موسكو:

مقاتلة روسية تمنع سفينة حربية هولندية من انتهاك حدودها

مقاتلة روسية تمنع سفينة حربية هولندية من انتهاك حدودها

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات وقاذفات روسية منعت سفينة هولندية من انتهاك الحدود الروسية في البحر الأسود، مشددة على أن تحليقات الطائرات نفذت بالتوافق التام مع القانون الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن فرقاطة "إيفرتسين" الهولندية اتجهت من المياه الدولية في البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، وأقلعت مقاتلات "سو 30" وقاذفات "سو 24" لمنع السفينة من انتهاك الحدود الروسية، وغيرت السفينة الهولندية مسارها بعد إقلاع الطائرات الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرات نفذت مهمتها بالتوافق التام مع القواعد والقوانين الدولية.

وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد أعلنت في وقت سابق أن طائرات روسية قامت بـ "مناورات خطيرة" بالقرب من السفينة الهولندية في البحر الأسود يوم 24 يونيو الجار.

/انتهى/

رمز الخبر 1915767
https://ar.mehrnews.com/news/1915767/

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