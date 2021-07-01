الشعب الإيراني سيتغلب على الحظر قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام لحرس الثورة الإيراني العميد علي فدوي، اكد "أن الشعب الإيراني سيتغلب على الحظر المفروض من قبل العدو ويتجاوز المصاعب قريباً".

وفي كلمته خلال حفلٍ تأبيني في محافظة البرز غرب طهران، تطرق إلى ما أسماها بـ"جرائم الأعداء منذ انتصار الثورة الإسلامية لغاية الآن". قائلاً: "إن مجال أنشطة الحرس الثوري واسعة وما نتوقعه من المسؤولين المعنيين التقدم بالأمور في هذا المجال".

وأضاف قائلاً: "إن لم يتوفر التلاحم بين مسؤولي المحافظة والدولة لا يمكن خدمة البلاد والشعب، إذ إن سر انتصار الثورة الإسلامية في الساحات الحساسة يكمن في الوحدة والاتفاق والتلاحم".

وأكد أيضاً أن الحظر الذي فرض على إيران منذ عام 1979 "لم يكن مؤثراً على حياة ومعيشة المواطنين أبداً كما حدث خلال الأعوام الأخيرة"، وأِشار إلى أن الإدارة الأميركية التي وصفها بـ"العدو" تبذل كل جهدها من باب الخوف، مشدداً على أن بلاده هي التي تنتصر في المواجهة. /انتهى/