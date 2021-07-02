سباهان اصفهان يزعج المتصدر برسبوليس على صدارة الدوري الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الخميس على ستاد "نقش جهان" في اصفهان سجل هدف الفوز الوحید محمد نجاد مهدي في الدقيقة 65 .

وبهذا الفوز رفع سباهان اصفهان رصيده الى 52 نقطة خلف المتصدر برسبوليس البالغ رصيده 54 نقطة فيما تجمد رصيد ماشين سازي تبريز عند 11 نقطة في المرتبة السادسة عشرة والاخيرة .

وفي مباراة اخرى جرت مساء الخميس ايضا في اطار الجولة ذاتها تعادل استقلال طهران مع مضيفه المنيوم اراك سلبيا.

وبهذه النتيجة رفع استقلال طهران رصيده الى 44 نقطة في المركز الثالث لكنه فقد الامل بالمنافسة على اللقب لتخلفه بفارق 10 نقاط عن برسبوليس فيما لم تبق سوى 5 مباريات على نهاية الدوري.

ورفع المنيوم اراك رصيده الى 37 نقطة في المركز الرابع بالدوري.

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