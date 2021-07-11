برسبوليس يحتفظ بموقع الصدارة والوصيف "سباهان" يقسو برباعية على "صنعت نفت"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على استاد ازادي استضاف نادي برسبوليس يوم السبت نادي المنيوم اراك وتمكن من حسم المباراة لصالحه بهدفين نظيفين ليعزز صدارته في الدوري الايراني الممتاز.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الى 58 نقطة في صدارة الدوري ليتاهب بمعنويات اعلى لدربي طهران في مواجهة استقلال طهران في الدور الربع النهائي لبطولة الكاس فيما بقي المنيوم يراوح في مكانه برصيد 37 نقطة في المركز السابع .

وفي مباراة اخرى نجح نادي سباهان اصفهان من هزيمة ضيفه نادي صنعت نفت ابادان باربعة اهداف لهدف واحد ويرفع رصيده الى 56 نقطة خلف نادي برسبوليس في مركز الوصافة بينما تجمد رصيد صنعت نفت ابادان عند 33 نقطة في المركز العاشر من الدوري الممتاز.

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