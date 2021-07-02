ايران وكوريا الجنوبية في المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى المونديال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ضمت المجموعة الاولى الى جانب ايران كلا من كوريا الجنوبية والامارات والعراق وسوريا ولبنان.

فيما ضمت المجموعة الثانية، كلا من: اليابان واستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و 7 أيلول/سبتمبر 2021، و 7 و 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021، و11 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، و27 كانون ثان/يناير 2022 و 1 شباط/فبراير 2022، و24 و29 آذار/مارس 2022.

وسيكون برنامج مباريات ايران كالتالي:

الخميس 2 ايلول /سبتمبر 2021 : ایران - سوریه

الثلاثاء 7 ايلول /سبتمبر 2021 : العراق -ايران

الخميس 7 تشرين الاول /اكتوبر 2021 : الامارات - ایران

الثلاثاء 12 تشرين الاول /اكتوبر 2021 : ایران – کوريا الجنوبية

الخميس 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 : لبنان -ايران

الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 : سوريا -ايران

الخميس 27 كانون الثاني/ديسمبر 2022 : ايران-العراق

الثلاثاء 1 شباط/فبراير 2022 : ايران -الامارات

الخميس 24 آذار/مارس 2022 : كوريا الجنوبية –ايران

الثلاثاء 29 آذار/مارس 2022 : ايران –لبنان

انتهى