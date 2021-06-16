منتخب إيران يحقق فوزا مهما وينتزع الصدارة من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خاض المنتخبان الايراني والعراقي لكرة القدم مواجهة حاسمة عندما التقيا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والدور الثالث من كأس العالم في قطر، على ستاد نادي المحرق في العاصمة البحرينية المنامة، حيث تصدرت إيران المجموعة الثالثة بعد فوزها على العراق.

وسجل نجم المنتخب الإيراني سردار آزمون هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الخامسة والثلاثين من الشوط الأول.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة للعراق و15 للبحرين و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

وحصل المنتخب الإيراني على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، كما تأهل المنتخب العراقي كأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني مستفيدا من خسارة الأردن أمام أستراليا.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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