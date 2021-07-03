منفذ برويزخان الحدودي يستأنف حركة المسافرين العراقيين والايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "مراد علي تاتار" اليوم السبت، أن إيران فرضت الحظر سابقا على حركة المسافرين بسبب مكافحة فيروس كورونا، و تم رفعه اعتبارا من اليوم، وفقا لقرار اللجنة للوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال أن المسافرين الذين ينوون السفر إلى إقليم كردستان العراق بامكانهم التوجه إلى هذه الحدود مباشرة، ولم تعد هناك حاجة للمسافر لأخذ رخصة من قائم قامية قصرشرين لاجتياز الحدود .

وصرح حاكم مدينة قصرشيرين، أن كل المسافرين يخضعون للفحص الطبي عند النقطة الحدودية وقبل عبور الحدود ليتم التأكد من خلوهم من الأمراض الفيروسية وخاصة كورونا، حيث يمنع المرضى من دخول البلاد.

وتابع تاتار قائلا ان إلغاء قيود عبور المسافرين، مخصص فقط لحدود برويزخان، ولا تزال حركة المسافرين من حدود خسروي الرسمية محظورة ويمنع عبور المسافرين بأي شكل من الأشكال.

وأضاف ان التبادل التجاري عبر منافذ قصرشيرين، يجري وفق البروتوكولات الصحية، ولمكافحة فيروس كورونا، تتم مراقبة السائقين والشاحنات التي تحمل بضائع تصديرية على الحدود الرسمية لبرويزخان، مع تشديد مراعاة التعليمات الصحية على المنافذ التجارية لمنطقة خسروى ايضا.

واشار حاكم قصرشيرين الى عبور أكثر من 700 شاحنة بضائع يوميا من الحدود الرسمية لبرويزخان إلى إقليم كردستان العراق، وعبور أكثر من 300 شاحنة بضائع تصدير من الحدود الرسمية لخسروي إلى مناطق العراق الاخرى مع مراعاة التعليمات الصحية على الحدود.

كما اشار الى دخول أكثر من 9400 مسافر الى البلاد من حدود برويزخان، ومغادرة 10 الاف و400 مسافر الى العراق من شباط (فبراير) الى نيسان / ابريل 2021 وفقا للبروتوكولات الصحية، بإجمالي 7600 مسافر أجنبي دخلوا وخرجوا عبر منفذ برويزخان.

يبلغ عدد سكان قصرشيرين الواقعة غرب كرمنشاه أكثر من 27 الف نسمة، وتحد العراق بـ 618 كم من الحدود المشتركة، وعلى امتداد هذه الحدود يوجد منفذان حدوديان هما خسروي وبرويزخان .

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