إغلاق حدود محافظتي كرمانشاه وشلمجة امام المسافرين

وأفادت وكالة مهر للأنباءانه قال المتحدث باسم لجنة إدارة ومكافحة كورونا في كرمانشاه "مسعود بهرام نجاد" و حاكم مدينة خرمشهر (في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) "محمد حيدري" بانه تم حظر حركة المسافرين اعتبارًا من اليوم (السبت 20 شباط/ فبراير) حتى إشعار آخر من المعابر الحدودية في المحافظة الى خارجها منعا لتفشي فيروس كورونا البريطاني.

وأضاف مسعود بهرام نجاد اليوم السبت حسب قرار لجنة إدارة كورونا بمحافظة كرمانشاه (غرب) ونظرا الى التهديدات الصحية وانتشار طفرة جديدة من فيروس كورونا المسمى بكورونا البريطاني في العراق، سيتم اغلاق معابر برويزخان وخسروي وشوشمي وسومار وشيخ صله الحدودية أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر.

وقال: "المسافرون العراقيون الموجودون الآن داخل بلادنا يمكنهم مغادرة الحدود بعد خضوعهم لاختبار فيروس كورونا".

واضاف المتحدث باسم مقر إدارة ومكافحة كورونا في محافظة كرمانشاه بانه تجري ألانشطة التجارية في المعابر الحدودية في كرمانشاه كالمعتاد وفي اطار الالتزام بإجراءات صحية حيث ان جميع سائقي المركبات يواصلون أنشطتهم من خلال خضوعهم لفحص تشخيص الاصابة بفيروس كورونا (اختبار سريع أو PCR) تحت إشراف الكوادر الصحية في المعابر الحدودية.

وأضاف بهرام نجاد: حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة لتفشي فيروس كورونا البريطاني في محافظة كرمانشاه.

كما أضاف محمد حيدري ان محطة شلمجة التجارية مفتوحة ويعمل تجار البلدين في علاقات تجارية وفق البروتوكولات الصحية.

ويتم يوميا تصدير ما بين 300 و 400 شاحنة محملة بالبضائع إلى العراق من حدود شلمجه.

وتوجد حاليا 11 مدينة في محافظة خوزستان في حالة كورونا الحمراء.

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