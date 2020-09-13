منفذ مهران الحدودي يستأنف النشاط التجاري مع العراق بالكامل

وقال غلامي اليوم الأحد إن العراق كان قد وافق في وقت سابق على نشاط المنفذ يومين في الأسبوع، وقد وافق بعدها على النشاط 4 أيام في الأسبوع وأخيرا تقرر ان يكون نشاط المنفذ تجاريا على مدار ايام الأسبوع.

وأضاف أنه سيكون منفذ مهران الدولي مفتوحا طيلة ايام الاسبوع لاستقبال 250 شاحنة عراقية يوميا لنقل البضائع التصديرية، مردفا أن هذا القرار سيرفع من حجم الصادرات من هذه الحدود من 500 شاحنة إلى 1750 شاحنة عراقية.

يشار إلى أن منفذ مهران الحدودي يقع على بعد ۹۱ كيلومترا من جنوب غرب إيلام.

وكانت هناك قيود قد فرضت على النشاط التجاري في المنفذ بسبب شيوع فيروس كورونا.

كما كان مساعد رئيس منظمة منطقة اروند الحرة لشؤون الاستثمار علي موسوي قد أعلن أمس السبت أن العراق رفع القيود الزمانية لتصدير البضائع الايرانية من منفذ شلامجة الحدودي ومن الان فصاعدا سيتم تصدير البضائع من هذا المعبر يوميا.