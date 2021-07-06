رئيسي يؤكد أهمية التعاون بين السلطات الثلاث ويدعو الشعب للتعاون/تسجيل 157 حالة وفاة جديدة بكورونا

في مراسم تسليم رئاسة السلطة القضائية؛ رئيسي يؤكد أهمية التعاون بين السلطات الثلاث ويدعو الشعب للتعاون لازدهار البلاد

اشار الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي في مراسم تسليم رئاسة السلطة القضائية الرئيس الجديد للسلطة محسني ايجئي بانه يمتاز بحسن ادائه مضیفا ، ثقتي برئيس السلطة القضائية كبيرة وكان منذ 25 عاما يؤدي الخدمات دون ان يذكر اسمه.

مدير مكتب قائد الثورة: الحزم والزهد صفتان رئيسيتان لمحسني إيجئي

أعتبر مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية، حجة الاسلام محمد مهدي كلبايكاني ان رئيس السلطة القضائية الجديد محسني ايجئي يتميز بصفتين هامتين هما الحزم والزهد.

روحاني يلتقي رئيس السلطة القضائية الجديد

التقى الرئيس الإيراني "حسن روحاني"ـ يوم الاثنين، برئيس السلطة القضائية الشيخ "غلام حسين محسني ايجئي" في مكتب رئيس السلطة القضائية .

رئيسي لنظيره الباكستاني: فلسطين رمز تضامن العالم الإسلامي/ الدفاع المستمر عن فلسطين ضمانة "استقرار الأمن الإقليمي"

أكد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، في محادثة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان، أنه "في الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الجديدة، تعتبر جميع القدرات الاقتصادية للدول المجاورة فرصًا ثمينة للتعاون".

وزارة الصحة: تسجيل 157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن157 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 84 الفا و949شخصا.

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