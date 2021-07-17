رئيسي يجري مكالمة هاتفية مع ممثل قائد الثورة ومحافظ خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلا عن العلاقات العامة لمكتب الرئيس المنتخب تحدث حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي بشكل منفصل في محادثات هاتفية مع ممثل قائد الثورة في محافظة خوزستان حجة الإسلام والمسلمين سيد عبدالنبي موسوي فرد ومع امام صلاة الجمعة في محافظة الاهواز للتعرف على آخر القضايا والأوضاع في المحافظة وخاصة قضية الجفاف ونقص المياه.

وفي هذه الاتصالات اطلع الرئيس المنتخب على آخر المستجدات والأوضاع في المحافظة، لا سيما موضوع الجفاف ونقص المياه.

كما تقرر تكليف فريق من الرئيس المنتخب بمراجعة شاملة وشاملة لقضايا وقضايا المحافظة وتقديم تقريرهم إلى الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي./انتهى/