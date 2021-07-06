"حماس" تدين مشاركة دول عربية في مناورات "الناتو" الى جانب الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الحركة، في بيان، إن "المشاركة جنباً إلى جنب مع هذا الكيان المحتل أراضينا والمغتصب حقوقنا المشروعة، ليست فقط تشرعن وجوده واحتلاله أراضينا، لكنها تعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات، وضم الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم، وارتكاب مزيد من المجازر بحق شعبنا".

وأضافت "حماس" أن "المشاركة في هذه المناورات تبعث رسالة خذلانٍ إلى شعبنا وقضيته العادلة، لذلك نطالب بالانسحاب الفوري منها، ومقاطعة أي نشاط مدني أو عسكري يشارك فيه الكيان في أي مكان وعلى أي مستوى".

وأكّدت أن الشعب الفلسطيني "يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في نصرة شعبنا ضد الظلم، وتحضيراً لمعركة التحرير الكبرى".

وانضمّت 4 دول عربية إلى مناورات "نسيم البحر" في البحر الأسود، بصفة مشارك أو مراقب، وهي تونس والإمارات والمغرب ومصر، وهي المناورات التي وصفت بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997.

وقبل أشهر، أشارت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إلى وجود اتصالات بين السعودية والبحرين والإمارات من جهة و"إسرائيل" من جهة أخرى، بشأن إنشاء "حلف دفاعي استراتيجي" لـ"تأمين المصالح الأمنية والسياسية".

وسبق للإمارات والبحرين، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، أن وقّعتا مع "إسرائيل" على اتفاق "تطبيع الأسرلة" في البيت الأبيض، برعايةٍ أميركية، وبحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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