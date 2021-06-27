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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٢:٤٦ م

زاخاروفا:

روسيا تتوعد الناتو برد على استفزازاته في اوكرانيا

روسيا تتوعد الناتو برد على استفزازاته في اوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التدريبات المشتركة بين أوكرانيا وحلف الناتو "استفزاز" يراد منه تكريس حالة عدم الاستقرار بطول حدود أوكرانيا مع روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريحات صحفية قالت زاخاروفا : "نرى بوضوح أن لهذه التدريبات هدفين كبيرين. أولاهما هي دوامة حالة عدم الاستقرار بطول الحدود الروسية. إنه استفزاز بهدف دفعنا إلى رد والرد لا بد منه لأننا دولة سيادية ذات حدود سيادية.. وتقديم هذا الرد بإلحاح على أنه أعمال عدوانية ليس سوى ممارسة استفزازية".

وتابعت: "أما الهدف الثاني فهو نقل أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة والعتاد إلى أوكرانيا وتركها هناك".

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن هناك سبعة تدريبات تجريها دول الناتو "في أراضي هذه الدولة" خلال العام الجاري.

/انتهى/

رمز الخبر 1915665
https://ar.mehrnews.com/news/1915665/

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