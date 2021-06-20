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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٣:٤٣ م

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس والداخل المحتل

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس والداخل المحتل

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 20/6/2021، حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها عددًا من الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، فيما واصل أهالي بلدة بيتا جنوبي نابلس فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: نذير زياد عمر بشير (25 عاما)، وبشير اياد بشير، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة اليامون، واستولت على دراجتين ناريتين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة غرب جنين، وداهمت منزل المواطن زياد جبارين وفتشته واستجوبت ساكنيه.

وفي نابلس، استمرت المواجهات الليلية في بلدة بيتا جنوبي نابلس، واستخدم نشطاء من "وحدة الليزر" الأضواء لإرباك المستوطنين بالبؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح.

وهاجم مستوطنون ملثمون مركبات المواطنين بالحجارة وإطلاق النار قرب قرية دير شرف غرب نابلس.

وفي القدس اعتقل الاحتلال شابًا خلال مواجهات اندلعت مع الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو الهوى من منزله ببلدة الطور بالقدس المحتلة، فيما سلمت الشاب داهود أبو لبن استدعاء لمراجعة مخابراتها في القدس.

/انتهى/

رمز الخبر 1915486
https://ar.mehrnews.com/news/1915486/

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