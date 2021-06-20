قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس والداخل المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: نذير زياد عمر بشير (25 عاما)، وبشير اياد بشير، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة اليامون، واستولت على دراجتين ناريتين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة غرب جنين، وداهمت منزل المواطن زياد جبارين وفتشته واستجوبت ساكنيه.

وفي نابلس، استمرت المواجهات الليلية في بلدة بيتا جنوبي نابلس، واستخدم نشطاء من "وحدة الليزر" الأضواء لإرباك المستوطنين بالبؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح.

وهاجم مستوطنون ملثمون مركبات المواطنين بالحجارة وإطلاق النار قرب قرية دير شرف غرب نابلس.

وفي القدس اعتقل الاحتلال شابًا خلال مواجهات اندلعت مع الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو الهوى من منزله ببلدة الطور بالقدس المحتلة، فيما سلمت الشاب داهود أبو لبن استدعاء لمراجعة مخابراتها في القدس.

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