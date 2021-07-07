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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:٣٨ م

عصائب أهل الحق:

استهداف مطار اربيل رد من المقاومة سيتبعه عمليات اخرى

استهداف مطار اربيل رد من المقاومة سيتبعه عمليات اخرى

وصفت عصائب أهل الحق، يوم الاربعاء، القصف الذي استهدف مطار اربيل الدولي امس، بانه رداً من "فصائل المقاومة العراقية" على قصف الحشد الشعبي، فيما توعدت بعمليات "نوعية" جديدة ضد القوات الامريكية في العراق.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات التي جرت أمس في اربيل تأتي ضمن سياق الرد الذي توعدت فيه فصائل المقاومة عبر بيان الهيئة التنسيقية جراء الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بحق أبناء الحشد الشعبي، عندما قصفت لواء 16 على الحدود السورية العراقية".

وأضاف السعدي أن "الأيام المقبلة ستشهد تصاعد وتيرة العمليات النوعية ضد التواجد الأمريكي حتى تنصاع هذه الإدارة إلى قرار البرلمان العراقي القاضي بمغادرة العراق واحترام السيادة العراقية".

وتعرض مطار أربيل الدولي مساء امس الثلاثاء، لقصف بطائرة مسيرة "مفخخة"، وفق بيان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان العراق، الذي أشار إلى أن القصف لم يخلف أي ضحايا بشرية او اضرار مادية.

فيما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نبأ تعرض الجناح العسكري الأمريكي في مطار أربيل الدولي، مساء أمس الثلاثاء ، إلى هجوم بـ 20 صاروخاً و 3 طائرات مُسيرة .

/إنتهى/

رمز الخبر 1915920
https://ar.mehrnews.com/news/1915920/

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