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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:١٦ ص

ظريف ينعي وفاة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

ظريف ينعي وفاة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

نعى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، المجاهد الراحل أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، وكتب في رسالته: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المجاهد الفقيد الذي كان لا يعرف التعب والكلل، أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة؛ النبأ الذي أحزن قلوب جميع محبيه ومحبي محور المقاومة".

وأضاف ظريف: "لقد خسر الشعب الفلسطيني المضطهد مجاهدا عظيما ومناضلا كبيرا قضى حياته يقاتل من أجل تحرير القدس الشريف".

وتقدم وزير الخارجية بأحر التعازي لأسرته الكريمة وقادة وأعضاء الجبهة الشعبية- القيادة العامة وجميع محبي الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء./انتهى/

رمز الخبر 1915933
https://ar.mehrnews.com/news/1915933/

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