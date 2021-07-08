ظريف ينعي وفاة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، وكتب في رسالته: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المجاهد الفقيد الذي كان لا يعرف التعب والكلل، أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة؛ النبأ الذي أحزن قلوب جميع محبيه ومحبي محور المقاومة".

وأضاف ظريف: "لقد خسر الشعب الفلسطيني المضطهد مجاهدا عظيما ومناضلا كبيرا قضى حياته يقاتل من أجل تحرير القدس الشريف".

وتقدم وزير الخارجية بأحر التعازي لأسرته الكريمة وقادة وأعضاء الجبهة الشعبية- القيادة العامة وجميع محبي الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء./انتهى/