الرئيس روحاني يعزي برحيل امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء برقية تعزية وجهها الرئيس روحاني: تلقينا ببالغ الاسى والالم نبأ وفاة المجاهد الدؤوب احمد جبريل امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –القيادة العامة.

واضاف: ان هذه الشخصية المناضلة والمجاهدة قضى كل عمره الشريف باخلاص دفاعا عن الاهداف السامية للشعب الفلسطيني المظلوم وتعزيز جبهة المقاومة وترك سجلا حافلا سيبقى على الدوام في ذاكرة الشعوب الحرة خاصة الشعب الفلسطيني.

وقدم الرئيس روحاني المواساة والتعازي للشعب الفلسطيني والاسرة الكريمة للفقيد المجاهد داعيا الباري تعالى له بالدرجات العلى.

وكان امين عام الجبهة الشعبية –القيادة العامة احمد جبريل قد توفي الاربعاء في مستشفى بدمشق عن عمر يناهز 83 عاما.

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