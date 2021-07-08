مظاهرات أمريكية تطالب باحترام حقوق الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نظم أنصار الحق الفلسطيني، وشبكة الجالية الفلسطينية في شيكاغو، مظاهرة أمام مكتب عضو الكونغرس جان ساكواسكي، لمطالبتها بالتوقيع على مشروع قانون يطالب بربط المساعدات المالية التي تقدمها الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل" باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبوا بعدم استخدام هذه الأموال في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني، ومن بينها احتجاز الأموال، وهدم البيوت الفلسطينية.

وفي السياق، نُظمت مظاهرة أخرى أمام مكتب عضو الكونغرس من الحزب الديمقراطي من ولاية كونتيكيت "روز ديلوو"، لمطالبتها بالتوقيع على نفس مشروع القانون.

وندّد المتظاهرون بموقفها السلبي حيال هذا القانون، كونها رفضت علناً التوقيع عليه.

يُذكر أن عضو الكونغرس المؤيدة للحقوق الفلسطينية "بيتي ماكولم"، تقدمت قبل نحو شهرين بدعم المؤسسات الفلسطينية بمشروع القانون (2590)، الذي يسعى لربط المساعدات المالية الأمريكية لـ"إسرائيل"، باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية الينوي ماري نيومان، خلال لقاء أعضاء الهيئة المؤقتة للتنسيق بين المؤسسات الفلسطينية الأمريكية، عن إطلاق تحالفٍ لنصرة الحق الفلسطيني، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية./انتهى/