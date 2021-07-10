سيتم نشر المستشفيات المتنقلة لتغطية حاجة الشبكة الصحية والعلاجية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الادميرال تنكسيري في تصريح له اليوم السبت: ان القسم الصحي للقوة البحرية لحرس الثورة قد عبأ جميع طاقاته الصحية والطبية المتواجدة غالبا في المناطق ذات الحالة الحمراء من اجل العبور من الموجة الخامسة من فيروس كورونا المتحور (الدلتا).

واضاف: انه لو اقتضت الحالة سيتم نشر المستشفيات المتنقلة لتغطية حاجة الشبكة الصحية والعلاجية في البلاد في الاماكن اللازمة.

وتابع الادميرال تنكسيري: ان قسما من المستشفيات التي تشرف عليها القوة البحرية للحرس الثوري في مدن جالوس وشيراز وبوشهر وبندرعباس قد تم تخصيصها لمرضى كورونا والمنهمكة حاليا في تقديم الخدمات للمواطنين الى جانب الشبكة الطبية في البلاد.

ووجه الشكر والتقدير للكوادر الصحية والطبية الدؤوبة في القسم الصحي للقوة البحرية للحرس الثوري لجهودهم الجهادية والمخلصة في تعبئة المصادر والامكانيات العلاجية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين.

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