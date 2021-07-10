المقاومة حق لكل الشعوب التي تتعرض للاحتلال والاضطهاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتفض الشعب العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية التهديدات الامريكية بالرد على أي استهداف لقواتها في العراق، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، موجهين رسالة للامريكيين مفادها أن المقاومة هي حق لكل الشعوب التي تتعرض للاحتلال والاضطهاد والهيمنة الخارجية، ليتصدر بذلك وسم "#المقاومة_حق_الشعوب" قائمة الترند في العراق، كما توعد النشطاء الامريكيين بالردّ على أي تجاوز أو استهداف لقوات المقاومة العراقية، ليتصدر وسم "#رد_الرد_أقسى" قائمة الترند العراقي أيضا.

ونستعرض معكم أهم ردود الأفعال التي عبر فيها الشعب العراقي عن مواجهته للمحتل الأمريكي واضهاده حيث قال أحد المغردين مؤكدا على أن المقاومة هي حق لكل أمة تنزفجراء نيران الاحتلال الخارجي واضطهاده ، كما اعتبر في تغريدته أن وجود قوات الاحتلال هي بالأصل شرعية لوجود المقاومة وعملياتها ضده، قائلا :"#المقاومة_حق_الشعوب حتى خروج آخر جندي من قوات الأحتلال وبقائهم هو الشرعية المطلقة على استهدافهم من قبل رجال المقاومة اين ما كانوا".

أما المغرد العلي فقد اعتبر أن المقاومة هي محط فخر واعتزاز لكل الشعوب المقاومة للاحتلالات في العالم، قائلاً :" #ان المقاومة للأحتلالِ هي مداعاة فخر وعزّ للشعوب المظلومة والمستضعفة وبها تصان كرامتهم. #المقاومة_حق_الشعوب".

كما غردت دينا العلي:. "إننا أمام صفحة جديدة من صفحات المقاومة سيطال فيها سلاح المقاومة كل قوات الإحتلال وقواعده في أي بقعة من أرض الوطن وللمقاومة الحق الشرعي والوطني والتأييد الشعبي لكل ذلك". مشيرا إلى أن البلاد اليوم(العراق) تقف على أعتاب مرحلة جديدة للمقاومة ضد الاحتلال الامريكي، وأن هذه المرحلة ستحمل عمليات نوعية ضد هذه الاحتلال، مؤكدة على وجود الارضية الشعبية الواسعة للمقاومة.

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