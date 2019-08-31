العناصر الاسرائيلية تدخل العراق بجوازات امريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء أشار خلال مقابلة مع قناة "دجلة" الى استهداف مقرات الحشد الشعبي، موضحا أن المستهدف من قصف مقار الحشد الشعبي هو العراق، وسيكون لنا رد في حال تكرر استهداف العراق ولدينا طرق متعددة للرد.

وأكد الشيخ أكرم الكعبي على أن اجتماع الرئاسات الثلاث مع قيادات المقاومة كانت مرتبطة بتحركات القوات الاجنبية في الاراضي العراقية، قائلا: أن رئيس الوزراء ادرك بعد عملية "ارادة النصر" الذي أشرف عليها هو شخصيا أن هناك قوة تحاول انعاش عصابة داعش من جديد.

وأشار الى استشهاد القائد البارز في كتائب حزب الله عبر استهدافه بطائرة مسيرة في منطقة القائم، موضحا أن الشهيد ابو علي الدبي لم يستهدف في الحدود السورية وانما استشهد في طريق العودة من مدينة القائم حيث كان داخل الاراضي العراقية.

ــ كواليس قصف مقرات الحشد

أوضح القائد البارز في المقاومة العراقية ما حصل من قصف لمقرات الحشد الشعبي، مبينا أن هناك اتفاق بين اميركا والكيان الصهيوني بشأن استهداف مقار الحشد وفق معلومات دقيقة وكان الاستهداف عبر طائرات مسيرة.

وأضاف الشيخ أكرم الكعبي، لو ننظر بدقة لما حدث مؤخرا، نجد أن توقيت الاستهداف جاء بالتزامن مع انطلاق عمليات ضد بقايا داعش في حزام بغداد و وادي حوران وصحراء الانبار.

كما أشار الى اسقاط طائرة مسيرة اجنبية فوق مقر اللواء ۱۲ في الحشد الشعبي، مصرحا أن اللواء ۱۲ اسسته حركة النجباء ولكنه اليوم ينضوي تحت لواء الحشد الشعبي ولذلك الحشد هو الذي اعلن عن اسقاط الطائرة المسيرة في حزام بغداد.

ــ ضرورة الامتثال لفتوى اية الله العظمى الحائري

أكد الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء على أن فتوى اية الله العظمى السيد كاظم الحائري حول تواجد القوات الامريكية في العراق، انها واجبة الامتثال، مبينا أن العمل بفتوى المرجع الديني الحائري واجبة على مقلديه وغيرهم في العراق.

وتابع الشيخ أكرم الكعبي، قائلا: على القوى السياسية الامتثال لفتوى اية الله العظمى المرجع السيد كاظم الحائري ولو لم یتم الامثال لها سوف نقوم نحن بما یقع على عاتقنا.

ــ دخول العناصر الاسرائيلية بجوزات امريكية الى العراق

وأشار في جانب اخر من مقابلته الى أن "موقفنا واحد من الاحتلال الصهيواميركي ولن نغيره ابدا"، مؤكدا اننا نراقب بشکل جيد تواجد الاسرائيلين في السفارة والقواعد الامريكية، معلنا أن الاسرائيليين يدخلون بجوازات امريكية مزورة الى العراق.

ــ قادرون على مواجهة الكيان الصهيوني

كشف القائد البارز في المقاومة العراقية أنه لدينا اربعة الاف عملية مصورة ضد القوات الامريكية وقادرون على مواجهة الكيان الصهيوني.

واتهم الشيخ أكرم الكعبي، واشنطن باستغلال الاوضاع الحرجة في العراق، مؤكدا أن القوات الامريكية لها حضور في مناطق كثيرة وبعناوين مختلفة كقوات استخباراتية، قوات المارينز وغيرها وحتى ترامب لا يعلم عددها الدقيق.

ــ خطة واشنطن ضد ايران في العراق وموقف العراق حول ذلك

وأشار الى الخطة الامريكية ضد ايران في العراق، مصرحا أن الامريكان يريدون أن يسير العراق وفق سياساتهم ولكن عليهم أن يعلموا من غير الممكن ان تحدد اميركا سياسات العراق.

وأكد الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء، على أن الجمهورية الاسلامية فتحت ابوابها في وقت اغلق الجميع باب المساعدة للعراق.

وفي معرض رده على سؤال حول "المرجع الديني للنجباء"، قال: أنني اعلن صراحة أن هذه الحركة هي امتداد لفكر الشهيدين الصدرين وتتبع فتاوا اية الله العظمى الخامنائي ولا نخبئ ذلك.

ــ اخر قرارات النجباء في سورية

وشرح الشيخ أكرم الكعبي في جانب اخر من المقابلة موضوع حضور النجباء في سورية، موضحا أننا كنا نعلم أن المؤامرات التي تحاك ضد سورية سوف تتكرر في العراق ولذلك ارسلنا قواتنا الى سورية وفقا للضمير والواجب الشرعي.

وأعلن أن حضور مقاتلي النجباء في سورية لا يعارض الدستور العراقي، موضحا، بدءنا بالانسحاب من سوريا منذ ثلاثة اشهر لان الجيش استعاد عافيته.

ــ النجباء بعد الحظر الامريكي

واعتبر القائد البارز في المقاومة العراقية، ادارج النجباء على لائحة الارهاب الامريكي بـ"وسام الشرف" للحركة، معلنا أن الاجراءات الامريكية لا تأثير لها على انشطة الحركة في الداخل.

وأشار الشيخ اكرم الكعبي الى أننا رفعنا شعار "من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر" بعد القضاء على الارهاب ونقصد بذلك هو العمل الثقافي والاجتماعي لتمتين اواصر المحبة بين الشعب العراقي، واما في حال اردنا الدخول الى العملية السياسية فلن تكون اميركا عقبة في طريقنا.

ـ الجيش؛ هوية العراق

وختم الشيخ اكرم الكعبي المقابلة، مشيرا الى ما اثير حول مكانة الجيش العراقي، موضحا أن النجباء دافعت عن العراق في حزام بغداد قبل تشكيل الحشد الشعبي ومنذ اللحظة الاولى أعلنا أننا لا نريد أن نكون بديلا عن الجيش العراقي.

ووصف الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء، الجيش بهوية العراق، مصرحا أن في الحقيقة الامريكان هم من أضعفوا الجيش العراقي.