قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بيت لحم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر أمنية بأن الاحتلال اعتقل محمد أكرم طقاطقة، وأحمد خالد طقاطقة، واياد نادر طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضاف ذات المصدر، أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم، اعتقلوا محمد حسن ناجي صالح (28 عاما)، من بلدة الخضر جنوبا، بعد أن تم انزاله من مركبته الخاصة، واحتجازه لفترة، ومن ثم اقتياده إلى جهةٍ غير معلومة.

كما انه سلّمت قوات الاحتلال اليوم أسيرا محررا من بلدة عرابة جنوب جنين، بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.

وأفاد الأسير المحرر هاني شحادة شيباني في تصريحات محلية، أن قوات الاحتلال سلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين، بعد مداهمة منزله.

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