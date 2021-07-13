ايران تتصدر منطقة الشرق الاوسط وتتبوأ المرتبة الثانية عالميا في انتاج الحديد الاسفنجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح تقرير لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو) نقلا عن الاتحاد العالمي للصلب بان انتاج ايران من الصلب الخام بلغ 29 مليون طن في العام 2020 لتحل في المرتبة العاشرة بين الدول المتقدمة في انتاج الصلب عالميا.

وبلغ اجمالي الانتاج العالمي للصلب الخام في العام الماضي مليارا و 877 مليونا و 500 الف طن.

وتاتي الصين في الصدارة عالميا في انتاج الصلب بانتاجها مليارا و 64 مليونا و 800 الف طن ومن ثم الهند بانتاج 100 مليون و 300 الف طن وبعدها اليابان بانتاج 83 مليونا و 200 الف طن في المرتبتين الثانية والثالثة عالميا.

وحلت شركة "ايميدرو" (مع احتساب الشركات ضمن مجموعتها والتابعة لها) في العام 2020 في المرتبة 18 بين الشركات المتفوقة عالميا في انتاج الصلب بانتاجها 18 مليونا و 900 الف طن فيما تاتي مجموعة "بايو" الصينية في الصدارة عالميا بانتاجها 115 مليونا و 290 الف طن.

وبناء على هذا التقرير فقد تمكنت ايران في العام 2020 من انتاج 30 مليونا و 200 الف طن من الحديد الاسفنجي محتفظة بالصدارة في منطقة الشرق الاوسط والمرتبة الثانية عالميا.

ويبلغ اجمالي الانتاج العالمي من الحديد الاسفنجي 106 ملايين طن وتحتفط الهند بالصدارة عالميا بانتاجها 33 مليونا و 600 الف طن.

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