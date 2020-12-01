نمو عجلة الاقتصاد الايراني يثير حفيظة الاعداء

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن حسن روحاني اكد ان اعدء الجمهورية الاسلامية مستائين من عدم تحقق اهدافهم في ايقاف عجلة الاقتصاد الايراني.

واكد رئيس الجمهورية الاسلامية اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، تمكنا من تحقيق انجازات باهرة من خلال صمود الشعب الايراني والسياسات والإجراءات المعتمدة مبينا ان الهدف الرئيسي للعدو من شن الحرب الاقتصادية كان زعزعة الامن الاقتصادي في البلاد إلا ان الحكومة ورغم كل الصعوبات تبذل جهودها لمنع تحقيق ذلك الهدف.

واضاف روحاني: أولئك الذين فشلوا خلال عامين ونصف العام في تحقيق اهدافهم بايقاف حركة عجلة الاقتصاد الإيراني غاضبون اليوم من تعافي الاقتصاد ويحاولون خلال الأسابيع القليلة المقبلة تكثيف جهودهم الرامية لتحقيق اغراضهم.

واكد رئيس الجمهورية على ان مقاومة الشعب الايراني اتت اكلها ولافائدة من الحظر لذا فأن واضعي الحظر مجبرون على تغيير سياستهم تجاه الشعب الايراني مبينا ان التوقعات تشير الى ان مستقبل الاقتصاد الايراني سيكون ايجابي في جميع المجالات.

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