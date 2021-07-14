بكين تؤكد "معارضتها الشديدة لـ"الموقف الخاطئ" للولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "واشنطن رفضت المزاعم البحرية غير القانونية للصين في بحر الصين الجنوبي".

وكانت الولايات المتحدة قد كررت تحذيرها للصين من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي لتفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين عام 1951 للدفاع المشترك.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هذا التحذير في بيان خطي بمناسبة ذكرى مرور خمسة أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي، في حين أكدت الصين، يوم الجمعة الماضي، عدم قبول بكين لهذا الحكم.

المصدر: "رويترز"

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