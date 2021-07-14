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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٩:٤٢ م

ردا على ادعاءات واشنطن؛

خطيب زادة: السيناريوهات الهوليوودية الامريكية تُظهر عداوتها الصريحة والخفية لإيران

خطيب زادة: السيناريوهات الهوليوودية الامريكية تُظهر عداوتها الصريحة والخفية لإيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على بعض الأنباء حول قيام ايران باختطاف اشخاص على الأراضي الأمريكية وربطه بالجمهورية الاسلامية، أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ومضحك لدرجة أنه لا يستحق الرد عليه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، صرح اليوم قائلاً: "هذا الادعاء الجديد للحكومة الأمريكية، التي لا تخفى عداوتها الصريحة والخفية لإيران عن أحد، لا أساس له من الصحة ومضحك لدرجة أنه لا يستحق الرد عليه".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بمثل هذه السيناريوهات الهوليوودية التي هدفها الوحيد إنعاش يأسها وخزلانها ".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية: "بالطبع ان مثل هذه القصص الخيالية ليست نادرة بالنسبة للأمريكيين الذين يمتلئ تاريخهم القصير بالإرهاب والخطف والتخريب في دول أخرى. "/انتهى/

رمز الخبر 1916115
https://ar.mehrnews.com/news/1916115/

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