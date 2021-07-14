خطيب زادة: السيناريوهات الهوليوودية الامريكية تُظهر عداوتها الصريحة والخفية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، صرح اليوم قائلاً: "هذا الادعاء الجديد للحكومة الأمريكية، التي لا تخفى عداوتها الصريحة والخفية لإيران عن أحد، لا أساس له من الصحة ومضحك لدرجة أنه لا يستحق الرد عليه".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بمثل هذه السيناريوهات الهوليوودية التي هدفها الوحيد إنعاش يأسها وخزلانها ".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية: "بالطبع ان مثل هذه القصص الخيالية ليست نادرة بالنسبة للأمريكيين الذين يمتلئ تاريخهم القصير بالإرهاب والخطف والتخريب في دول أخرى. "/انتهى/