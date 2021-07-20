فلتقاوم الشعوب المسلمة تدخلات أمريكا وشرورها/تسجیل 213 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قائد الثورة الإسلامیة: فلتقاوم الشعوب المسلمة تدخلات أمريكا وشرورها

یعتبر الحج مظهر حضور لعظمة الأمة الإسلامية، والحج مظهر الوحدة، والحج الاتحاد، والحج مظهر قوة للأمة الإسلامية. أكبر اجتماع للأمة يحدث كل عام في نقطة معينة. أي تستعرض الأمة الإسلامية قوامها بالحج، وتُظهر نفسها وفي هذه المناسبة العظیمة یصدر کل عام نداء من قائد الثورة الإسلامیة الی جمیع مسلمي العالم.

قاليباف: يوم العرفة فرصة یجب الاستفادة منه

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن یوم الغد هو يوم عرفة ویوم صلاة ودعاء، ونحن علی امل أن الشعب العزیز یغتنم هذه الفرصة الثمینة.

خطیب زادة: مواقف امریکا هي التي تؤخر المحادثات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لمواصلة محادثات فيينا، يجب أن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة."

ولايتي: النخب الأفغانية ستحبط بوعيها ويقظتها مؤامرات العدو

قال الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اكبر ولايتي، ان النخب والمثقفين الافغان سيحبطون بوعيهم ويقظتهم مؤامرات الاعداء والقوى الاجنبية.

الرئيس روحاني: التحدي الرئيسي في المنطقة هو عسكرة الكيان الصهيوني/ استخدامنا كل طاقاتنا لإحلال السلام في اليمن

اعتبر الرئيس الايراني العلاقات بين إيران وقطر كدولتين مسلمتين بأنها جيدة جدا ومتنامية، مشيرا إلى فرص التعاون العديدة في جميع المجالات بين البلدين، وقال انه لا توجد عقبات أمام تطوير العلاقات بين البلدين وينبغي تكريس الجهود لمزيد من تعزيز التعاون.

أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي رئيسي

التقى أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية المنتخب السيد ابراهيم رئيسي.

وزارة الصحة: تسجیل 213 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن213حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 87 الفا و374شخصا.

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