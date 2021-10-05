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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢١, ٦:٤٢ م

المتحدث باسم لجنة الامن القومي:

محادثات فيينا ستبدأ قريباً / الكرة في ملعب الاوربيين

محادثات فيينا ستبدأ قريباً / الكرة في ملعب الاوربيين

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي بالبرلمان عن بدء جولة جديدة من محادثات فيينا ستبدأ قريباً، مشيراً إلى ان الكرة في ملعب اوروبا، وإذا اظهروا مخالفة لمطالب ايران، فإن المحادثات ستنتهي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمود عباس زاده مشكيني، بيّن في شرحه للجولة الجديدة من محادثات فيينا، ان الرسائل الواردة من الجانب الآخر تظهر أن الجولة الجديدة من محادثات فيينا ستبدأ قريباً، كما ستشارك جمهورية إيران الإسلامية في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بنفوذ وقدرة مضاعفة.

واضاف ان الموعد المحدد لبدء الجولة الجديدة من المحادثات غير معروف، لكنها ستتم قريباً تحت اشراف المجلس الاعلى للامن القومي، وسيتم تحديد الخطوط الاستراتيجية الرئيسية للمفاوضات من قبل المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، اما تحقيق الاهداف والاستراتيجية سيتم من قبل وزارة الخارجية.

وذكر عباس زاده: "بناءً على ذلك، ستحدد وزارة الخارجية الفريق المفاوض، وكما ذكرنا، فقد شرح المجلس الأعلى للأمن القومي القضايا والاستراتيجيات الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقاً للدستور".

وقال: إن جمهورية الاسلامية الايرانية شرحت مطالبها بوضوح في محادثات فيينا./انتهى/

رمز الخبر 1918597
https://ar.mehrnews.com/news/1918597/

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