محادثات فيينا ستبدأ قريباً / الكرة في ملعب الاوربيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمود عباس زاده مشكيني، بيّن في شرحه للجولة الجديدة من محادثات فيينا، ان الرسائل الواردة من الجانب الآخر تظهر أن الجولة الجديدة من محادثات فيينا ستبدأ قريباً، كما ستشارك جمهورية إيران الإسلامية في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بنفوذ وقدرة مضاعفة.

واضاف ان الموعد المحدد لبدء الجولة الجديدة من المحادثات غير معروف، لكنها ستتم قريباً تحت اشراف المجلس الاعلى للامن القومي، وسيتم تحديد الخطوط الاستراتيجية الرئيسية للمفاوضات من قبل المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، اما تحقيق الاهداف والاستراتيجية سيتم من قبل وزارة الخارجية.

وذكر عباس زاده: "بناءً على ذلك، ستحدد وزارة الخارجية الفريق المفاوض، وكما ذكرنا، فقد شرح المجلس الأعلى للأمن القومي القضايا والاستراتيجيات الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقاً للدستور".

وقال: إن جمهورية الاسلامية الايرانية شرحت مطالبها بوضوح في محادثات فيينا./انتهى/