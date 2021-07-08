امير عبداللهيان: إيران دولة صديقة وجارة يُعتمد عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حسين أمير عبد اللهيان كتب على صفحته الشخصية، في إشارة إلى المحادثات الأفغانية في طهران: ان "محادثات بين وفدين أفغانيين مهمين في طهران و إن تركيزهم على إنكار التدخل الأجنبي وإنكار العنف والحرب والتركيز على الحلول السياسية والسلام والاستقرار والأمن الدائم في جميع أنحاء أفغانستان أمر يستحق الثناء.

وأكد ان الجمهورية الإسلامية الاسرانسة أثبتت أنها صديق وشقيق وجار موثوق بها لدى أفغانستان.

وافتتحت جلسة الحوار الأفغاني أمس (الأربعاء) التي اقيمت في طهران بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية وشخصيات رفيعة المستوى والمجلس السياسي لطالبان، بكلمة ألقاها محمد جواد ظريف.

وفي حديثه في حفل افتتاح الاجتماع، أكد وزير الخارجية الإيراني في معرض إعلانه استعداد إيران للمساعدة في عملية الحوار بين الفصائل الأفغانية من أجل حل الأزمات الحالية في البلاد، والتزام الجمهورية الإسلامية بالمساعدة في عملية الحوار والتنمية الشاملة لأفغانستان بعد السلام./انتهى/