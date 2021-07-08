امیر عبداللهیان يُعزّي بوفاة "احمد جبرئیل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية والمدير العام للشؤون الدولیة في مجلس الشورى الإسلامي الدكتور حسين امیر عبداللهیان عزى رحيل المناضل الفلسطيني و من قادة المقاومة الفلسطينية السيد احمد جبرئیل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة والذي كان يؤمن بالكفاح المسلح لتحرير فلسطين من دنس الصهاينة المحتلين الى الشعب الفلسطيني المناضل والبطل و المقاومة.

وأضاف قائلا بأن الشعب الفلسطيني يودع قائدا وهب حياته وقفا للكفاح ضد الكيان الصهيوني المزور و تحرير المسجد الأقصى و الأراضي الفلسطينية و لن ينسى بطولات و تضحيات هذا المناضل الفلسطيني البطل.

كما أن المقاومة والشباب الفلسطيني الذين ترعرعوا وربوا في هذا المكتب سيواصلون مسيرته المباركة بالقوة ولاشك في أن القدس الشريف والأراضي الفلسطينية سوف تتحرر بمقاومته و صموده./انتهى/