طالبان: لن نلقي السلاح الا في حال تسلم حكومة متفق عليها للسلطة في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال شاهين، في تصريح صحفي، إنه مادام الرئيس الافغاني الحالي اشرف غني لايقدم استقالته ولاتتسلم حكومة جديدة السلطة في البلاد عبر المفاوضات فان السلام في افغانستان لن يتحقق.

واضاف: إن طالبان لاتريد احتكار السلطة في افغانستان وستضع السلاح جانبا في حال استلام حكومة تتفق عليها جميع الاطراف.

واتهم شاهين الرئيس الافغاني غني بتأجيج نار الحرب وتهديد طالبان في يوم عيد الاضحى.

ونوه الى ان أية حكومة في بلاده حاولت احتكار السلطة آلت الى الفشل لذلك لاتريد طالبان تكرار هذا الاسلوب.

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