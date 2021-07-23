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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٠٥ م

طالبان: لن نلقي السلاح الا في حال تسلم حكومة متفق عليها للسلطة في افغانستان

طالبان: لن نلقي السلاح الا في حال تسلم حكومة متفق عليها للسلطة في افغانستان

قال عضو فريق طالبان التفاوضي في قطر سهيل شاهين ان حركته لن تضع السلاح جانبا ولن يتحقق السلام في افغانستان الا في حال استعفاء اشرف غني وتسلم حكومة مقبولة السلطة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال شاهين، في تصريح صحفي، إنه مادام الرئيس الافغاني الحالي اشرف غني لايقدم استقالته ولاتتسلم حكومة جديدة السلطة في البلاد عبر المفاوضات فان السلام في افغانستان لن يتحقق.

واضاف: إن طالبان لاتريد احتكار السلطة في افغانستان وستضع السلاح جانبا في حال استلام حكومة تتفق عليها جميع الاطراف.

واتهم شاهين الرئيس الافغاني غني بتأجيج نار الحرب وتهديد طالبان في يوم عيد الاضحى.

ونوه الى ان أية حكومة في بلاده حاولت احتكار السلطة آلت الى الفشل لذلك لاتريد طالبان تكرار هذا الاسلوب.

/انتهى/

رمز الخبر 1916349
https://ar.mehrnews.com/news/1916349/

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