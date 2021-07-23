لافروف: موسكو توظف جميع طاقاتها لعقد حوار بين طالبان والحكومة الافغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار سيرغي لافروف، في تصريحه خلال وبينار حول السياسات الخارجية لبلاده أوردت صحيفة غازيتا الروسية اليوم الجمعة، الى زيارة وفد من طالبان الى موسكو، موضحاً: ان قادة طالبان زاروا موسكو مؤخرا والتقى بهم ممثلنا وقالوا بوضوح تام أنهم لاخطط لديهم ترمي لاثارة المشاكل مع بلدان الجوار الافغاني في آسيا الوسطى.

ولفت الى ان ممثلي حركة طالبان صرحوا في موسكو انهم سيواصلون مكافحة داعش وعلى استعداد للدخول في حوار مع القوى السياسية الاخرى حول البنية السياسية للبلاد.

ودعا وزير الخارجية الروسي المسؤولين في كابول الى الدخول في حوار مع طالبان بأسرع وقت ممكن، عادّا الاطار الذي أعدته موسكو لمفاوضات السلام في افغانستان بالمؤثر للغاية.

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