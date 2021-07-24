أول ذهبية لـ "إيران" باولمبياد طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فروغي نال الذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار، بعد منافسته بالدور النهائي مع لاعب هندي ولاعبين من الصين فضلا عن منافس اوكراني وصربي وألماني وكوري جنوبي.

كما انه تأهل لاعب السابر الايراني "علي باكدامن" الى المراكز الثمانية الاولى بعد فوزه على المبارز الالماني الشهير "هارتینغ مکس" في أولمبياد طوكيو .

بعد تأجيل من العام الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا، أنطلقت أمس الجمعة رسميا دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لتستمر إلى غاية 8 آب/أغسطس المقبل. ويجرى الأولمبياد في ظل إجراءات صحية صارمة وصلت إلى حد إقامة المنافسات دون حضور جماهيرها.

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