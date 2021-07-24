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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٤٦ م

أول ذهبية لـ "إيران" باولمبياد طوكيو

أول ذهبية لـ "إيران" باولمبياد طوكيو

أحرز الرامي "جواد فروغي" اول ميدالية ذهبية للبعثة الايرانية بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 اليوم السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فروغي نال الذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار، بعد منافسته بالدور النهائي مع لاعب هندي ولاعبين من الصين فضلا عن منافس اوكراني وصربي وألماني وكوري جنوبي.

كما انه تأهل لاعب السابر الايراني "علي باكدامن" الى المراكز الثمانية الاولى بعد فوزه على المبارز الالماني الشهير "هارتینغ مکس" في أولمبياد طوكيو .

بعد تأجيل من العام الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا، أنطلقت أمس الجمعة رسميا دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لتستمر إلى غاية 8 آب/أغسطس المقبل. ويجرى الأولمبياد في ظل إجراءات صحية صارمة وصلت إلى حد إقامة المنافسات دون حضور جماهيرها.

/انتهى/

رمز الخبر 1916371
https://ar.mehrnews.com/news/1916371/

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