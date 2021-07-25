https://ar.mehrnews.com/news/1916421/ ٢٥/٠٧/٢٠٢١, ٨:٠٩ م رمز الخبر 1916421 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٧/٢٠٢١, ٨:٠٩ م فيديو؛ حفل تسليم الميدالية الذهبية لجواد فروغي فاز جواد فروغي بالميدالية الذهبية الأولى للقافلة الإيرانية في أولمبياد 2020 في نهائي فئة الرماية بالمسدس الهوائي. تحميل 13 MB رمز الخبر 1916421 کپی شد سمات الميدالية الذهبية الاولمبياد جواد فروغي محتوى ذات صلة جهانغيري يهنئ "جواد فروغي" لحصوله على الميدالية الذهبية آية الله رئيسي يهنئ اللاعب "فروغي" لنيله ذهبية الرماية في أولمبياد طوكيو أول ذهبية لـ "إيران" باولمبياد طوكيو
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