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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٨:٠٩ م

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حفل تسليم الميدالية الذهبية لجواد فروغي

حفل تسليم الميدالية الذهبية لجواد فروغي

فاز جواد فروغي بالميدالية الذهبية الأولى للقافلة الإيرانية في أولمبياد 2020 في نهائي فئة الرماية بالمسدس الهوائي.

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رمز الخبر 1916421
https://ar.mehrnews.com/news/1916421/

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