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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:٥٤ م

خلال اتصال هاتفي؛

آية الله رئيسي يهنئ اللاعب "فروغي" لنيله ذهبية الرماية في أولمبياد طوكيو

آية الله رئيسي يهنئ اللاعب "فروغي" لنيله ذهبية الرماية في أولمبياد طوكيو

هنأ الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، اللاعب الايراني جواد فروغي لحصوله على الميدالية الذهبية الاولمبية في الرماية بالمسدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيسي اعرب في اتصال هاتفي عن أمله في أن ينجح بقية الرياضيين الإيرانيين بادخال الفرحة الى قلوب الشعب الإيراني من خلال فوزهم في الالعاب الاولمبية.

وأشاد رئيسي بجهود مدربي منتخب الرماية ومدراء الاتحاد. أحرز الرامي "جواد فروغي" أول ميدالية ذهبية للبعثة الايرانية بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

ونال فروغي الذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار، بعد منافسته بالدور النهائي مع لاعب هندي ولاعبين من الصين فضلا عن منافس اوكراني وصربي وألماني وكوري جنوبي.

ويحتل فروغي المركز الأول في ترتيب الاتحاد العالمي بفوزه بميداليتين ذهبيتين في كأسي العالم بالهند وكرواتيا./انتهى/

رمز الخبر 1916375
https://ar.mehrnews.com/news/1916375/

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