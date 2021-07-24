آية الله رئيسي يهنئ اللاعب "فروغي" لنيله ذهبية الرماية في أولمبياد طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيسي اعرب في اتصال هاتفي عن أمله في أن ينجح بقية الرياضيين الإيرانيين بادخال الفرحة الى قلوب الشعب الإيراني من خلال فوزهم في الالعاب الاولمبية.

وأشاد رئيسي بجهود مدربي منتخب الرماية ومدراء الاتحاد. أحرز الرامي "جواد فروغي" أول ميدالية ذهبية للبعثة الايرانية بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

ونال فروغي الذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار، بعد منافسته بالدور النهائي مع لاعب هندي ولاعبين من الصين فضلا عن منافس اوكراني وصربي وألماني وكوري جنوبي.

ويحتل فروغي المركز الأول في ترتيب الاتحاد العالمي بفوزه بميداليتين ذهبيتين في كأسي العالم بالهند وكرواتيا./انتهى/