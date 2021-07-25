إيران في المركز السابع في ختام منافسات اليوم الاول لاولمبياد طوكيو 2020

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حقق الميدالية الذهبية لايران جواد فروغي في مسابقة الرماية بمسدس الهواء المضغوط لمسافة 10 م بحصوله على 244.8 نقطة وهو رقم قياسي عالمي جديد.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية 57 رياضيا و 11 رياضية يتنافسون في اطار 16 لعبة.

وتتصدر الصين جدول الميداليات في ختام اليوم الاول برصيد 3 ميداليات ذهبية و 1 برونزية ومن ثم ايطاليا (1 ذهبية و1 فضية) واليابان (1 ذهبية و 1 فضية) وكوريا الجنوبية (1 ذهبية و 2 برونزية) والاكوادور (1 ذهبية) والمجر (1 ذهبية) وايران (1 ذهبية).

وكانت ايران قد حلت في المركز 25 في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بحصدها 3 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 4 برونزية.