فلسطين تنهي مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الربّاع حمادة اليوم السبت وهو أصغر المشاركين في هذا اللون من الرياضة في فئة وزن 96 كغم ودخل وهو يملك رقما شخصيا في اللعبة قدره 141 (خطف) و171 (نتر)، بمجموع 312 كغم فأخفق في الخطف بتحسين الرقم حيث رفع 137 كيلوغراما في المحاولة الأولى وفي المحاولتين الثانية والثالثة سعى للوصول الى الرقم 142 إلا أنه فشل في المحاولتين.

وفي النتر نجح بتحسين وتعديل رقمه فرفع 173 مقابل 171 (رقمه السابق) وأخفق في المحاولتين الثانية والثالثة بالوصول الى الرقم 178 فوصل الى مجموع 310 فقط .

وكانت فلسطين قد شاركت بخمسة رياضيين في الأولمبياد تنافسوا في أربع رياضات حيث ودع السبّاح يزن البواب الثلاثاء الماضي،بعد مشاركته بمنافسات سباحة 100 متر حرة وكذلك لاعب الجودو وسام أبو ارميلة الذي شارك بفئة تحت 81 كغم، وخسر بالضربة القاضية في حين ودعت السباحة دانيا نور أول امس بعد أن حلت بالمركز الأخير بمجموعتها وسجّلت رقما قدره 30.43 ثانية بفئة منافسات سباحة 50 متر حرة.

كما ودعت العدّاءة هناء بركات بعد أن سجلت رقما وطنيا قدره 12.16 ثانية بفئة سباق 100 متر حيث فصلها عن التأهل 0.05 من الثانية لتحتل المركز الخامس في مجموعتها علمًا أن رقمها السابق كان 12.24 ثانية.

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