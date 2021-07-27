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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١١:٢٤ ص

أول عربية تحصد ميداليتين أولمبيتين متتاليتين في أولمبياد طوكيو

أول عربية تحصد ميداليتين أولمبيتين متتاليتين في أولمبياد طوكيو

حصلت لاعبة التايكوندو المصرية "هداية ملاك" على أول برونزية لبلادها في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد تفوقها على منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون، بنتيجة 17 - 6 لتصبح أول عربية تحقق ميداليتين برونزيتين على التوالي، بعد برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حققت هداية الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كغ قبل أن تتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام الأمريكية بايجي ميكفيرسون.

وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قال إن الألعاب التي تنافس عليها بقوة البعثة المصرية لتحقيق ميداليات في طوكيو ستبدأ من يوم 29 المقبل.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى اللجنة جراء فشل عدد كبير من ممثلي مصر في حصد الميداليات، قال حطب في تصريحات تلفزيونية "كنا نعلم النتائج التي حدثت في أول أيام الأولمبياد والنتائج حتى الآن ليست غريبة على توقعاتنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1916465
https://ar.mehrnews.com/news/1916465/

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