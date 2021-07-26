إدراج "السكك الحديدية العابرة لإيران" في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه تم تسجيل "السكك الحديدية العابرة لإيران" في الدورة الرابعة والأربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو باعتباره التراث الثقافي المادي الخامس والعشرين لإيران في قائمة اليونسكو للتراث العالمى.

وتصل سكة الحديد العابرة لإيران بين بحر قزوين في الشمال الشرقي والخليج الفارسي في الجنوب الغربي، وهي تجتاز سلسلتي جبال وأنهار ومرتفعات وغابات وسهول، وتعبر ثمانية مناطق مناخية. وقد بدأ العمل على إنشاء هذه السكة في عام 1927 وانتهى في عام 1938، وقد جاء تصميم وتنفيذ السكة الحديد التي يبلغ طولها 1394 كيلومترا نتيجة تعاون ناجح بين الحكومة الإيرانية و43 متعاقدا في مجال البناء من العديد من البلدان. وتتميز هذه السكة بامتدادها وبالعمل الهندسي الذي تطلّبته حتى تتغلب على مشكلة الطرقات الشديدة الانحدار وغيرها من الصعوبات. وقد تطلَّب إنشاء هذه السكة قطع مساحات شاسعة من الجبال في بعض المناطق، في حين اقتضى وجود الأراضي الوعرة إنشاء 174 جسرا كبيرا، و186 جسرا صغيرا و224 نفقا.

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