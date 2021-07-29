ايران تعرب عن القلق ازاء استمرار الاشتباكات الحدودية بين جمهورية آذربيجان وارمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبّر خطيب زادة عن الاسف لمصرع واصابة عدد من افراد البلدين، مؤكدا على ضبط النفس من قبل الطرفين وضرورة حل وتسوية الخلافات الحدودية بينهما بصورة سلمية.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ضرورة عبور البلدين من التوترات والاشتباكات واحترام الحدود الدولية المعترف بها، وشدد على ضرورة الوصول الى السلام المستديم في منطقة القوقاز الجنوبي على وجه السرعة، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي مساعدة من اجل ارساء السلام المستديم في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الارمينية قد اعلنت بان قوات جمهورية آذربيجان فتحت النيران اليوم الخميس على مواقع القوات الارمينية في الحدود المشتركة بمنطقة «كغارکونیك» ما ادى الى اصابة احد افرادها.

وفي وقت سابق كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد دعا الطرفين لضبط النفس اثر الاشتباكات الحدودية المتفرقة بينهما.

كما اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اتصالا هاتفيا مع نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف./انتهى/