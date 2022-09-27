إيران مستعدة للمساعدة في إرساء السلام الدائم في منطقة القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في باكو عباس موسوي اليوم الثلاثاء المساعد الخاص للنائب الأول لرئيس جمهورية أذربيجان السيد ألتشين أميربيوف.

وتم في هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية وقضايا منطقة القوقاز والمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللقاء مواقف بلادنا بشأن ثبات الحدود المعترف بها دوليًا وغياب التغيرات الجيوسياسية التي تتعارض مع المصالح الحيوية وطويلة الأمد لإيران في المنطقة وأكد على استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لمساعدة جيرانها من أجل تحقيق السلام المستدام في شكل عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية ومبادرة 3 + 3 الإقليمية في طهران.

ويقوم الموقف الصريح والواضح للجمهورية الإسلامية الايرانية من التطورات في منطقة جنوب القوقاز على حماية الحدود المعترف بها دوليًا وسلامة أراضي الدول ويعتبر أي انتهاك فيه غير مقبول ومخالفا لمبادئ القانون الدولي.

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