إيران تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات سلمياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار خطيب زاده الى المستجدات الاخيرة حول المشاكل الحدودية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، موضحاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تأكيدها على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة ، وتدعو الطرفين إلى ضبط النفس والامتناع عن إثارة الخلافات واحترام الحدود بينهما.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع بحساسية ودقة التطورات الأخيرة على حدود البلدين الجارين ، أرمينيا وجمهورية أذربيجان ، وتأمل في حل الخلافات بسرعة واعتماد السبل السلمية.

وأكد خطيب زاده استعداد طهران للمساعدة في حل الخلافات بين البلدين بالطرق السلمية بما في ذلك الخلاف الأخير.

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