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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٨:٢٣ م

خطيب زادة:

إيران تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات سلمياً

إيران تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات سلمياً

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات الحدودية القائمة بالطرق السلمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار خطيب زاده الى المستجدات الاخيرة حول المشاكل الحدودية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، موضحاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تأكيدها على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة ، وتدعو الطرفين إلى ضبط النفس والامتناع عن إثارة الخلافات واحترام الحدود بينهما.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع بحساسية ودقة التطورات الأخيرة على حدود البلدين الجارين ، أرمينيا وجمهورية أذربيجان ، وتأمل في حل الخلافات بسرعة واعتماد السبل السلمية.

وأكد خطيب زاده استعداد طهران للمساعدة في حل الخلافات بين البلدين بالطرق السلمية بما في ذلك الخلاف الأخير.

/انتهى/

رمز الخبر 1914466
https://ar.mehrnews.com/news/1914466/

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