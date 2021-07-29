رئيسي: ينبغي استثمار طاقات المؤسسات الشعبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال زيارته التفقدية اليوم الخميس بمناسبة عيد الغدير لمؤسسة خيرية تعنى باطفال العمل، اعتبر آية الله رئيسي هذا العيد بانه يوم مهم وعظيم جدا وقال: ان المحبة والتعاطف مع الاخرين يعدان من تعاليم اهل البيت (ع) وفي هذا الاطار فان السيرة الفردية وسيرة الحكم من قبل امير المؤمنين عليه السلام يجب ان تكون قدوة لكل افراد المجتمع والمسؤولين في الجمهورية الاسلامية.

واضاف: انه على الحكومة الاستثمار الامثل لطاقات المؤسسات والمنظمات الشعبية لمعالجة الظاهر الاجتماعية السلبية./انتهى/