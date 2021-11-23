الرئيس الايراني: طهران تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال لقاءه بامين العام لمنظمة (اكو) خسرو ناظري إلى تحديد وإزالة العوائق والمشاكل لرفع مستوى العلاقات والتعاون بين الدول الاعضاء عشية قمة منظمة اكو في تركمانستان، مضيفا بان يجب إزالة أي عقبات ومشاكل في تطوير التعاون بحيث يمكن إجراء التبادلات والعلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة اكو على مستوى أعلى ومتفوق.

وأشاررئيسي إلى أن كل عضو في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) لديه الكثير من الإمكانات الاقتصادية في مختلف المجالات وتفعيلها يمكن أن يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي في المنطقة.

وفي إشارة إلى قدرات الدول الأعضاء في منظمة (اكو) في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والاقتصاد الرقمي والاقتصاد البحري والسياحة، قال رئيسي ان المنظمة من خلال الخطط والإجراءات الشاملة تستطيع أن تعزز الازدهار الاقتصادي للمنطقة والدول الأعضاء في منظمة اكو.

وشدد الرئيس الايراني على أن جمهورية الإسلامية الايرانية تدعم تفعيل وتطوير أنشطة منظمة اكو مضيفا بإن طهران تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي في اطار منظمة اكو وتدعم مثل هذه الأنشطة.

وخلال الاجتماع، قدم الأمين العام لمنظمة (اكو) خسرو ناظري تقريرًا حول الخطط الموضوعة لقمة منظمة اكو في تركمانستان.

وجدير بالذكر انه ستستضيف تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) في عشق آباد في 28 نوفمبر 2021.

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