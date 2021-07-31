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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:٠٣ م

انتهاء المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح "نورا" الايراني

انتهاء المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح "نورا" الايراني

قال رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية، ان الجرعة الأولى من لقاح نورا حقنت لجميع المتطوعين والجرعة الثانية لنصفهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدكتور حسن أبو القاسمي اليوم السبت، قيم عملية التجارب السريرية للقاح نورا بأنها مؤاتية وقال ان "هذا اللقاح يمر بالمرحلة الأولى من الاختبار البشري بطريقة مؤاتية ".

واضاف انه وفقا للمشروع، فإن مدة المرحلة الأولى من الاختبار البشري هي شهرين، وتابع: مر لحد الان أكثر من شهر على هذه الفترة.

وشدد على ضرورة دمج مرحلة الاختبار البشري للقاح نورا قائلا: "يجب القيام بذلك وقد استفادت العديد من الدول المنتجة للقاح من هذه الطاقة".

وصرح رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية ان لقاح نورا تركيبي وهو محلي الصنع مائة في المائة وانتجه باحثون إيرانيون".

وأعرب عن أمله في منح الإذن بالتداخل بين المرحلتين الأولى والثانية من الاختبار البشري ، والذي يمكن إجراه ايضا في المرحلتين الثانية والثالثة./انتهى/

رمز الخبر 1916583
https://ar.mehrnews.com/news/1916583/

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