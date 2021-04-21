بدء المرحلة الأخيرة من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني "كوو إيران بركت"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف قانعي اليوم الأربعاء علی هامش مراسم ازاحة الستار عن 9 منتجات لإحدى الشركات الناشئة في مركز تطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لمعهد باستور الإيراني: إنه في حالة تأكيد النتائج النهائية للمرحلة الثالثة من الاختبار البشري ،سيتم الحصول على تصريح دخوله السوق في يونيو 2021 تابعا ان المنتج سيكون أول لقاح إيراني يدخل السوق".

وقال: "ان مجموعات أخرى تنشط أيضًا في هذا المجال ، ومن المتوقع أن تدخل لقاحاتها السوق في الأشهر الثلاثة او الأربعة المقبلة".

واعتبر أن أحد هذه اللقاحات هو لقاح "باستور" المشترك بين إيران وكوبا قائلا : يتم التعاون المشترك مع بعض الدول لتطوير اللقاح."

وأوضح ان اللقاح الأسترالي "سيناجين" ولقاح "كاماليا" الروسية، هما مشروعان مشترکان آخران في طور الإنتاج، معربا عن امله في أن تدخل هذه اللقاحات الأسواق في أكتوبر المقبل.

واعلن عن جاهزية لقاح كورونا بجامعة بقية الله للعلوم الطبية، کلقاح مركب للحصول على إذن لجنة أخلاقيات البحث الطبي في الأسابيع المقبلة.

یذکر ان المرحلتين الثانية والثالثة من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني المسمى "كوو إيران بركت" انطلقت في 11 نيسان 2021 بمشاركة متطوعين اثنين.

/انتهى/