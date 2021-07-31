أهالي حي الشيخ جراح يعتصمون رفضاً لقرار الاحتلال بتهجيرهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا أهالي حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة الفلسطينيين كافةً للاحتشاد والمشاركة في الاعتصام أمام المنازل المُهدَّدة بالإخلاء في الحي مساء اليوم السبت.

وتأتي هذه الفعالية قبل يومين فقط من انعقاد جلسة في محكمة الاحتلال العليا، من أجل النظر في قرار تهجير 4 عائلات من الحي، بعد مصادقة ما تسمى بـ"المحكمة المركزية" على قرار تهجيرهم.

وكان قرار الاحتلال بتهجير أهالي الحي ومصادرة بيوتهم، مطلع أيار/مايو الماضي، قد تسبب بموجة من الاحتجاجات بين الأهالي، تطورت فيما بعد بسبب عدوانية الاحتلال في التعامل معها ومن ثم تدخّل فصائل المقاومة لنصرتهم إلى نشوب معركة "سيف القدس"، التي استمرت 11 يوماً وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار.

أما من الناحية القانونية، فقد أكّد محامي أهالي الحي أنَّ ملكية أرض الحي تعود لعائلة فلسطينية عربية، هي عائلة حجاز السعدي. وورثة هذه العائلة موجودون في القدس الشرقية.

وكان قرار مماثل قد صدر بحق 86 عائلة فلسطينية في بلدة سلوان المقدسية، لكن محكمة للاحتلال قررت إرجاء البتّ في هذا القرار، بعد طلبات الاستئناف التي تقدّمت بها 7 عائلات./انتهى/