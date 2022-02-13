مستوطنون يقتحمون حيّ الشيخ جراح ويعتدون على منازل الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة، فجر اليوم الأحد، باعتداء المستوطنين على الأهالي الفلسطينيين الذين تجمّعوا قرب منزل عائلة سالم المهدّد بالإخلاء في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة.

وأوضح المصدر أنّ المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه البيوت والمركبات الفلسطينية، ورشوا غاز الفلفل باتجاه أهالي الحيّ قرب منزل عائلة سالم في الجهة الغربية من حيّ الشيخ جرّاح.

وناشدت فاطمة سالم المقدسيين للحضور ومساندتهم، عقب مهاجمة المستوطنين للمتواجدين حول منزل عائلتها، معربةً عن قلقها من أن يقدم المستوطنون على إحراق دارها.

ورداّ على اعتداءات المستوطنين، نُفّذت عملية دهس أدّت إلى إصابة مستوطن بجروح في حي الشيخ جراح.

من جهتها، حذّرت حركة "حماس" الاحتلال من "مغبّة الاستمرار في هذا التغوّل"، الذي وصفته الحركة بأنّه بمثابة "عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجه الاحتلال".

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