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٠٤‏/١١‏/٢٠٢١, ٤:٠٢ م

تحالف القوى الفلسطينية في لبنان:

ثبات أهالي الشيخ جرّاح انتصار لشعبنا ومقاومته

ثبات أهالي الشيخ جرّاح انتصار لشعبنا ومقاومته

أكدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان أمس الاربعاء، ان الذكرى الـ 104 لوعد بلفور المشؤوم شكلت وصمة عار في تاريخ البشرية وجريمة بشعة بحق الشعب الفلسطيني، والتي قام بها الاستعمار بقيادة بريطانيا وقوى الاستعمار الغربي، والتي استهدفت اقتلاع شعب من أرضه، وإقامة الكيان الصهيوني الغاصب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قيادة التحالف عقدت اجتماعها في مقر حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم تداول التطورات السياسية الراهنة واوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان.

وحيّت قيادة التحالف صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه، معتبرةً ان ثبات المقدسيين وأهالي الشيخ جراح، انتصار لشعبنا وانتفاضته ومقاومته في وجه المحتل الصهيوني وغطرسته وعدوانيته.

واشاد المجتمعون بصمود الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، وتصديهم البطولي للمحتل واجراءاته التعسفية، من خلال معركة الامعاء الخاوية، والتي تعبر عن الإرادة الصلبة كما ترجمها أبطال نفق الحرية في كسر ارادة الاحتلال الصهيوني.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز أمن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني الشقيق من خلال مضاعفة الجهود والعمل المتواصل بين الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية،

/انتهى/

رمز الخبر 1919502
https://ar.mehrnews.com/news/1919502/

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