ثبات أهالي الشيخ جرّاح انتصار لشعبنا ومقاومته

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قيادة التحالف عقدت اجتماعها في مقر حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم تداول التطورات السياسية الراهنة واوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان.

وحيّت قيادة التحالف صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه، معتبرةً ان ثبات المقدسيين وأهالي الشيخ جراح، انتصار لشعبنا وانتفاضته ومقاومته في وجه المحتل الصهيوني وغطرسته وعدوانيته.

واشاد المجتمعون بصمود الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، وتصديهم البطولي للمحتل واجراءاته التعسفية، من خلال معركة الامعاء الخاوية، والتي تعبر عن الإرادة الصلبة كما ترجمها أبطال نفق الحرية في كسر ارادة الاحتلال الصهيوني.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز أمن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني الشقيق من خلال مضاعفة الجهود والعمل المتواصل بين الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية،

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