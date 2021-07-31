جهانغيري: يجب تحقيق التنمية والتقدم اللائقين بالشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جهانغيري قال في تصريحه اليوم السبت خلال مراسم افتتاح الدورة الـ 19 للمسابقات الوطنية للمهارات الفنية والحرفية لمنظمة التعليم الفني والحرفي في البلاد: ان التنمية والتقدم في ايران يجب ان يصلا الى المستوى الذي يفتخر معه الشعب الايراني بالعيش في ايران والهوية الايرانية.

واضاف: ليس ماضي ايران باعث على الفخر فقط بل يجب ايضا ان يصل كل الايرانيين اليوم الى المكانة الرفيعة من الرخاء والتنمية وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية بان التنمية المستديمة غیر ممكنة من دون التقدم العلمي والتكنولوجي واضاف: ان اي دولة لا يمكنها الاعتماد فقط على الثروات الطبيعية، ولو اعتمدت على مثل هذه الثروات فقط لربما تحقق التنمية والرخاء في فترة معينة لكنها ستواجه فقر لو انتهت هذه ان لم تعتمد على التنمية المستديمة والاهتمام بالكوادر البشرية والعلمية وفق التوقعات المستقبلية للاقتصاد التنموي.

واكد بان التنمية يجب ان تكون معتمدة على التقدم العلمي والتكنولوجي واضاف: ان اقتصاد ايران يجب ان يتحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية الى الاقتصاد المعرفي والنخب العلمية والرؤية للعالم الرقمي.

واعتبر خفض الاعتماد على عوائد النفط من سياسات البلاد الاساسية واشار الى انخفاض هذه العوائد بعد فرض العظر الاميركي واضاف: يجب الاستفادة من جميع طاقات البلاد للتنمية وخفض الفقر في البلاد./انتهى/